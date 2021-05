Токио, , 06:29 — REGNUM Aniplex и студия CyberConnect2 опубликовали трейлер находящейся в разработке игры Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba — The Hinokami Chronicles. Ролик был опубликован 31 мая на YouTube-канале портала Gematsu.

Новая игра по популярному манга‑ и аниме-сериалу «Клинок, рассекающий демонов» будет представлять собой файтинг (игра про поединки на основе рукопашного боя или сражений с применением холодного оружия). Главным героем трейлера стал член организации «Истребители демонов» Мурата.

Ранее Aniplex сообщила, что релиз Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba — The Hinokami Chronicles состоится на консолях PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X/S, Xbox One, а также на ПК (Steam) в 2021 году. Ранее студия CyberConnect2 выпустила игры по аниме-сериалам «Жемчуг дракона» и «Наруто», геймеры также знают её по проекту Asura's Wrath.

Читайте ранее в этом сюжете: «Клинок, рассекающий демонов» стал самым кассовым аниме-фильмом в мире