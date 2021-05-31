Пекин, , 06:28 — REGNUM Китай ужесточит меры по борьбе с нарушениями на рынке капитала страны, заявил официальный представитель службы по надзору за ценными бумагами страны 29 мая, передает агентство Синьхуа.

Эти нарушения включают мошеннические эмиссии, финансовое мошенничество и манипулирование рынком с целью коррекции рыночной стоимости, сказал заместитель председателя Комиссии по регулированию ценных бумаг Китая Ли Чао.

По словам Ли, комиссия ускорит оптимизацию систем и механизмов защиты ценных бумаг и правоохранительных органов вместе с другими соответствующими сторонами.

По словам Ли, наращивая свои усилия по надзору и защите от различных видов рисков, комиссия также решительно делегирует полномочия рынку в тех областях, где рыночные механизмы могут играть эффективную роль. Дополнительные усилия будут направлены на усиление надзора, прозрачности и предсказуемости, чтобы стимулировать жизнеспособность рынка, добавил он.