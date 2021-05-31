Пекин, , 06:21 — REGNUM Промышленный и коммерческий банк Китая (ICBC) в первом квартале подписал 300 облигаций различных типов в качестве ведущего андеррайтера для оказания финансовой поддержки реальному сектору экономики, сообщает 30 мая агентство Синьхуа.

Облигации имеют общую стоимость более 360 млрд юаней (около $56,34 млрд), что является самым высоким показателем на рынке. В качестве поддержки «зеленой экономики», ICBC выступал в качестве ведущего андеррайтера первой партии «зеленых облигаций углеродной нейтральности» в Китае, чтобы помочь реализовать цели достижения пиковых выбросов углерода и углеродной нейтральности, говорится в заявлении кредитора.

В первом квартале года ICBC завершил андеррайтинг шести «зеленых облигаций углеродной нейтральности», в результате чего для эмитентов было привлечено более 30 млрд юаней. ICBC также продолжил поддержку сельских районов Китая, направляя и поощряя социальный капитал к инвестированию в сельское хозяйство и сельские районы с помощью рыночных средств.