Барнаул, 31 мая, 2021, 06:19 — ИА Регнум. В Первомайском районе Алтайского крае 31 мая произошло серьёзное ДТП. Как сообщает территориальное ГУ МЧС РФ, возле поселка Казачий в результате столкновения автомобиля Mazda и автобуса малой вместимости, перевозившего рабочих предприятия «Алтайхлеб», пострадали 14 человек, три из которых погибли.

МЧС Алтайский край. Дорожно-транспортное происшествие возле поселка Казачий

«Погибшие — водитель и пассажиры легкового автомобиля. Шесть пострадавших госпитализированы в Краевую клиническую больницу скорой медицинской помощи с травмами средней степени тяжести. Пять человек с травмами легкой степени осмотрены врачами на месте», — пояснили спасатели.

На месте работают три экипажа ГИБДД, шесть бригад СМП, оперативная группа Главного управления МЧС России по Алтайскому краю. Представителями полиции осуществлено оцепление места ДТП.