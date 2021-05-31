Урумчи, Китай, , 06:17 — REGNUM Перевал Алатау, являющийся крупным железнодорожным портом в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая, зарегистрировал 2388 поездок грузовых поездов направления Китай-Европа в этом году, сообщает 30 мая агентство Синьхуа.

Этот показатель был на 46,9% больше, чем в прошлом году за тот же период, сообщила местная таможня. Грузовые поезда Китай-Европа, проходящие через порт, перевезли более одного миллиона тонн грузов и совершили за этот период около 1065 рейсов, что на 67,3% больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

В настоящее время через порт проходит 22 маршрута, соединяющих 13 стран, включая Германию, Польшу, Бельгию и Россию. Транспортные средства и автозапчасти, бытовая техника и товары повседневного спроса являются одними из основных товаров, экспортируемых через порт, в то время как импорт включает автомобили и автозапчасти, хлопчатобумажную пряжу и древесину.