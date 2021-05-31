Южно-Сахалинск, , 05:56 — REGNUM На Сахалине на АЗС Змачинского нашли хитрый маркетинговый ход — стоимость топлива не изменяется, но при этом уменьшается объём при фиксированной цене, пишет телеграм-канал «Стоит».

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Так, если ещё на прошлой неделе на этой АЗС указывали цену за 790 мл бензина, то с понедельника 31 мая объём уменьшился уже до 710 мл. Как следствие литр бензина подорожал.

710 мл бензина марки АИ-98 продаётся на этой АЗС за 56,2 рубля. В переводе на литр топлива цена составляет 79,15 рубля. За неделю бензин этой марки подорожал более чем на восемь рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, на нефтяной рынок по-прежнему оказывают немалое влияние прогнозы нескольких ведущих инвестфондов, включая самый впечатляющий сценарий от Goldman Sachs: про возможность достижения и даже превышения отметки $80 за баррель до конца 2021 года, заявил шеф-аналитик TeleTrade Пётр Пушкарёв.