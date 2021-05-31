Магадан, , 06:01 — REGNUM Комиссии по регулированию добычи анадромных видов рыб в Магаданской области распределили объёмы вылова для жителей Колымы и рыбопромышленников, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 31 мая в пресс-службе правительства региона.

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Для традиционного рыболовства в 2021 году разрешена добыча в почти 324 т, для промышленного — 6 тыс. т, из которых горбуши — 4466,8 т, кеты — 1223 т, кижуча — 39 т и гольца 236 т.

Начало традиционного рыбного промысла запланировано на 25 июня, промышленного — 30 июня.

Участки любительского рыболовства начнут свою работу с 25 июня — выделено 186 тонн.

Окончание лососевой путины намечено на 18 сентября.

Также с 30 июня будет введен режим «проходных дней» или дней пропуска лососей на нерестилища.

Как сообщало ИА REGNUM, путина на Чукотке стартует 1 июня. Сроки и объёмы вылова определила окружная комиссия по регулированию добычи анадромных видов рыб.