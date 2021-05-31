Новосибирск, , 05:46 — REGNUM В Новосибирске продолжается расследование уголовного дела в отношении 38-летнего инспектора ДПС, который во время задержания ранил мужчину. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Напомним, вечером 28 мая 2021 года инспекторы ДПС попытались остановить автомобиль Toyota, который не выполнил требования об остановке и продолжил движение. Началась погоня. Преследуемый автомобиль остановился у придорожной гостиницы, находившиеся в нём люди попытались скрыться. Сотрудники полиции задержали одного из нарушителей. Трое других вернулись и попытались оказать сопротивление. Один из полицейских достал табельное оружие, но один из нарушителей продолжал активное сопротивление. В ходе борьбы произошёл непроизвольный выстрел. 19-летний мужчина был ранен в голову. Позже в министерстве здравоохранения Новосибирской области заявили, что молодой человек скончался в больнице.

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Сначала сотруднику полиции было предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 118 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности»), п.п. «а, б» ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). Но позже, в связи со смертью потерпевшего, следствием принято решение о переквалификации действий обвиняемого на ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

В ведомстве уточнили, что в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Расследование уголовного дела продолжается.