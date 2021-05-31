Магадан, 31 мая 2021, 05:45 — REGNUM Режим повышенной готовности из-за коронавируса в Магаданской области продлён до 30 июня включительно, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве Колымы.
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России – ситуация непростая, вакцинируйтесь скорее»
Читайте также: В Якутии продлён режим коронавирусных ограничений
И. о. губернатора Магаданской области Юрий Бодяев подписал указ 28 мая.
Таким образом, режим повышенной готовности и ограничительные коронавирусные меры продлены на месяц. Сохраняется масочный режим и соблюдение социальной дистанции.
Как сообщало ИА REGNUM, глава Якутии Айсен Николаев продлил режим повышенной готовности для недопущения распространения коронавируса до 15 июня включительно.