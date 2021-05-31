Москва, , 05:35 — REGNUM О вероятности вовлечения системы SWIFT в «санкционную спираль», направленную против России, предупредил директор департамента экономического сотрудничества МИД Дмитрий Биричевский. Такое заявление представитель МИД РФ сделал 30 vfz в интервью РИА Новости.

Биричевский пояснил, что угрозы отключить Россию от международной системы SWIFT звучат из-за рубежа и конкретно от США всё чаще, при том, что по нормам международного права вводить санкции может лишь легитимный орган. Таким органом является Совет Безопасности ООН.

Представитель МИД РФ уточнил, что методы, которые в одностороннем порядке используют страны, либо группы стран в отношении России, назвать санкциями нельзя. Это, по словам Биричевского, можно назвать барьерами в целях защиты интересов западных партнёров РФ на международной арене. Однако существуют серьёзные опасения, что система SWIFT может быть вовлечена в эту «санкционную спираль».

Напомним, SWIFT является международной частной организацией и у Евросоюза нет компетенции для отключения России от этой системы. При этом в России уже создана и работает своя система, альтернативная SWIFT. По последним данным, к ней подключены уже 23 зарубежных участника, в том числе из Армении, Казахстана, Киргизии, Германии, Швейцарии.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что госсекретарь США Энтони Блинкен отказался отвечать на вопрос о возможности отключения России от международной платёжной системы SWIFT.

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