Новосибирск, , 05:26 — REGNUM Директор Института катализа им. Г. К. Борескова Сибирского отделения РАН (СО РАН) Валерий Бухтияров и глава Института ядерной физики им. Г. И. Будкера СО РАН Павел Логачев подписали госконтракт на изготовление, сборку, поставку и пусконаладочные работы технологически сложного оборудования ускорительного комплекса Центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (ЦКП «СКИФ»). Сумма контракта — почти 9 миллиардов рублей, сообщил институт ядерной физики.

«Предмет второго контракта — накопительное кольцо ускорителя периметром 476 метров, фронтенды — устройства, которые позволяют вывести синхротронное излучение к станциям, и ондуляторы, генерирующие излучение. Это оборудование должно быть готово к 31 декабря 2023 года, чтобы мы могли продемонстрировать пучок», — рассказал руководитель проектного офиса ЦКП «СКИФ» Евгений Левичев.

Контракт является продолжением первого контракта, в рамках которого предусмотрено создание линейного ускорителя и бустерного синхротрона.