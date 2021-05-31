Пекин, , 05:23 — REGNUM Грузооборот в портах Китая показал стабильный рост в апреле, поскольку внешняя торговля страны продолжала активно расширяться, сообщает 30 мая агентство Синьхуа.

По данным Министерства транспорта КНР, в прошлом месяце порты Китая обработали 1,32 млрд тонн грузов, что на 10,9% больше, чем годом ранее за тот же период. Грузооборот в апреле вырос на 15,5% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

По данным министерства, объем контейнерных перевозок в портах страны вырос на 14,8% по сравнению с предыдущим годом и составил 23,71 млрд единиц двадцатифутовых эквивалентов грузов.