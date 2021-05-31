Хабаровск, , 05:25 — REGNUM В Хабаровском крае по итогам праймериз «Единой России» в Госдуму предварительно признан победителем председатель краевого отделения партии Максим Иванов, который набрал 2031 голос, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на региональный исполком ЕР.

Читайте также: На Колыме более 12 тыс. человек проголосовали на праймериз «Единой России»

Далее голоса распределились следующим образом: по Хабаровскому одномандатному округу №69 победил действующий депутат Госдумы Борис Гладких (2069 голосов), по Комсомольскому одномандатному округу №70 — экс-депутат Законодательной думы Хабаровского края Павел Симигин (807 голосов).

На довыборах в думу Хабаровского края по транспортному одномандатному округу Евгений Солоненко набрал 163 голоса, а на голосовании по довыборам в думу Хабаровска — Ольга Кодина с 39-ю голосами.

Как сообщало ИА REGNUM, в Магаданской области в предварительном голосовании «Единой России» приняли участие более 12 тыс. колымчан — это почти 12,28% от всех зарегистрированных на Колыме избирателей.