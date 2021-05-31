Пекин, , 05:20 — REGNUM Логистическая отрасль Китая в основном вернулась к уровням показателей до пандемии благодаря устойчивому росту, продолжающемуся в апреле этого года, сообщает 30 мая агентство Синьхуа.

Стоимость социальной логистики страны достигла 97,4 трлн юаней (около $15,25 трлн) за первые четыре месяца этого года, увеличившись на 20% в годовом исчислении, сообщила Китайская федерация логистики и закупок.

С учетом того, что темпы роста в период с января по апрель в 2020 и 2021 годах в среднем составляли 7,2%, а объем сектора и темпы роста в основном вернулись к уровню, предшествовавшему пандемии, сообщил в федерации.

Совокупный доход сектора логистики за указанный период составил 3,6 трлн юаней, увеличившись на 34,3% в годовом исчислении, если верить данным федерации.