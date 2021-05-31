Владивосток, , 05:15 — REGNUM Международный аэропорт Владивосток с 31 мая запустил прямые рейсы в Москву и Сочи. Полёты выполняет авиакомпания Nordwind, сообщает корреспонденту ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службе аэропорта.

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Авиакомпания Nordwind 31 мая совершила свой первый рейс по маршруту Владивосток — Сочи. Прямые регулярные рейсы будут выполняться два раза в неделю по понедельникам и четвергам. Время перелета до Сочи — 9 часов 45 минут.

Также с 31 мая начались беспосадочные перелеты в Москву. Улететь в столицу России можно по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям. Продолжительность полета из Владивостока до Москвы — 8 часов 35 минут.

«Благодаря расширенной маршрутной программе авиакомпании, приморцы смогут также добраться до популярных курортов страны с помощью удобных трансферных рейсов из Владивостока в Геленджик, Калининград, Краснодар и Симферополь с пересадкой в Москве», — добавили в аэропорту.

Как сообщало ИА REGNUM, авиакомпания «Сибирская лёгкая авиация» («СиЛА») объявила об открытии новых регулярных рейсов из столицы Республики Алтай в Новосибирск, Томск и Новокузнецк.