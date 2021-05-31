Пекин, , 05:03 — REGNUM Активы под управлением фондов публичного размещения акций в Китае выросли до 22,51 трлн юаней (около $3,53 трлн) к концу апреля, показали данные Ассоциации по управлению активами Китая (AMAC), сообщает 30 мая агентство Синьхуа

По данным AMAC, отраслевого органа, контролируемого китайским регулятором по ценным бумагам, этот объем вырос с 21,56 трлн юаней, зарегистрированных на конец марта. К концу прошлого месяца в Китае насчитывалось 134 компании по управлению активами, в том числе 44 совместных предприятия и 90 китайских компаний.

Как отмечает AMAC, в конце апреля в общей сложности 13 компаний по ценным бумагам или дочерних компаний по управлению активами в рамках компаний по ценным бумагам, а также две компании по управлению страховыми активами получили квалификацию для управления фондами публичного размещения.