Петропавловск-Камчатский, , 04:59 — REGNUM На Камчатке за последние сутки выявили восемь новых случаев заражения коронавирусом (днём ранее — девять). За весь период пандемии в крае инфицирование SARS-CoV-2, по данным на 31 мая, подтвердилось у 14 688 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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Ещё шесть пациентов были выписаны врачами с полным выздоровлением. За всё время успешно справились с COVID-19 14 054 жителя Камчатки.

В стационары для лечения врачи направили ещё восемь носителей коронавируса. Всего в ковидных госпиталях лечатся 112 человек. В стационарах остаются свободными 52 койки. У 67 пациентов на фоне COVID-19 врачи диагностировали пневмонию.

Всего на Камчатке провели уже более 349 тыс. исследований на новую коронавирусную инфекцию, в том числе за последние сутки — 23.

По данным портала стопкоронавирус. рф, на Камчатке последний летальный исход пациента с коронавирусом был зарегистрирован 11 мая. Всего жертвой COVID-19 в крае стал 231 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Якутии Айсен Николаев продлил режим повышенной готовности для недопущения распространения коронавируса до 15 июня включительно.