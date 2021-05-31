Магадан, , 05:01 — REGNUM В Магаданской области в предварительном голосовании «Единой России» приняли участие более 12 тыс. колымчан — это почти 12,28% от всех зарегистрированных на Колыме избирателей, сообщает корреспондент ИА REGNUM на основании официальных данных, озвученных на брифинге 31 мая в региональном исполкоме партии.

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Единороссы отметили, что нарушений в голосовании не было выявлено. Участники праймериз поблагодарили всех за поддержку и активность.

Окончательно итоги голосования подведут в начале июня.

Как сообщало ИА REGNUM, в предварительном голосовании партии «Единая Россия», которое проходило в онлайн-режиме, на 29 мая приняли участие более 5 млн человек.