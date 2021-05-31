Токио, , 04:39 — REGNUM Отрицательный ПЦР-тест на COVID-19 будут требовать от зрителей организаторы Олимпийских игр в Токио. Об этом 31 мая сообщило издание Yomiuri.

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Решение о допуске зрителей на спортивные объекты ещё не принято окончательно, но если оно будет положительным, то зрителям придётся сдать ПЦР-тест на COVID-19 не ранее, чем за семь дней до мероприятия. При входе у всех зрителей будут требовать сертификат об отрицательном результате теста на коронавирусную инфекцию. Для прошедших вакцинацию ПЦР-тест будет необязателен.

Тестирование на COVID-19 организаторы намерены сделать для зрителей бесплатным. Кроме того, предполагается ввести запрет на еду и напитки, а зрителей обяжут носить защитные маски во время посещения спортивных объектов. После окончания соревнований зрители будут покидать стадионы по секторам, чтобы избежать столпотворения.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил о безопасности Олимпийских игр в Токио, несмотря на пандемию коронавируса.

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