Шанхай, Китай, , 04:22 — REGNUM Музыкальная версия драмы «Сирота Чжао», основанной на традиционной китайской трагедии, дебютировала в Шанхае, сообщает агентство Синьхуа.

Драма, которая стартовала в Шанхае 28 мая, была написана еще в 13 веке. Она похожа на шекспировского «Гамлета». Адаптация была осуществлена шанхайским режиссером Сюй Цзюнем и художниками из Гонконга и Тайваня, на основе британской театральной версии пьесы, написанной Джеймсом Фентоном.

Музыкальная пьеса будет показываться на Шанхайской площади культуры до 6 июня.