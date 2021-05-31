Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, , 04:39 — REGNUM 30 мая на 12 км автодороги «Комсомольск-на-Амуре — Солнечный» произошло ДТП, в результате которого погиб ребёнок, второй несовершеннолетний получил травмы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Хабаровского края.

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Предварительно установлено, что водитель 1977 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением автомобиля «Ниссан АД», съехал в кювет, где автомобиль перевернулся.

Девочка десяти лет, находящаяся в салоне, скончалась на месте ДТП до приезда скорой помощи.

Водитель и два пассажира, в том числе второй ребёнок 2011 года рождения, получили травмы.

С водителем автомобиля «Ниссан АД» работают следователи. Выясняются обстоятельства случившегося.

Как сообщало ИА REGNUM, в Нижегородской области столкнулись сразу три автомобиля. ДТП произошло 30 мая в городе Бор. По последним данным, в результате происшествия погибли четыре человека, еще трое получили различные травмы.