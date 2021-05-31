Киев, , 04:17 — REGNUM Билборды с оскорблениями в адрес Москвы появились на улицах столицы Украины, города Киева. Об этом сообщил 30 мая депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в своём Facebook.

Депутат разместил на улицах Киева билборды со своей фотографией и с надписями: «В Киеве уже была библиотека, когда в Москве еще жабы квакали», «В Киеве уже были законы, когда в Москве жабы квакали», «В Киеве уже были золотые ворота, когда в Москве жабы квакали». Гончаренко пояснил, что эта акция приурочена к Дню Киева, таким «оригинальным» способом он решил напомнить горожанам об исторических достижениях Киева.

Гончаренко известен серией громких высказываний в адрес России. В частности, он неоднократно предлагал присоединить Кубань к Украине, мотивируя это тем, что это «этнические земли Украины», которые были насильно отрезаны от Киева. Также он принимал активное участие в событиях 2 мая 2014 года в Одессе, когда в Доме профсоюзов погибли десятки людей, пытавшихся оказать сопротивление радикалам.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава делегации РФ в ПАСЕ Пётр Толстой («Единая Россия») назвал справедливым наказание депутата Верховной рады Украины Алексея Гончаренко. Последний был лишён права голоса в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) на три месяца из-за неподобающего поведения

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