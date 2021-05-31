Владивосток, , 04:01 — REGNUM В Приморье, как и по всей России, завершилось онлайн-голосование за парки, площади и скверы, которые благоустроят в 2022 году по нацпроекту «Жилье и городская среда», сообщили корреспонденту ИА REGNUM пресс-службе правительства края.

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Больше всего активных горожан оказалось во Владивостоке, Спасске-Дальнем, Находке и Уссурийске.

Голосование проводилось с 26 апреля по 30 мая на специальной онлайн-платформе — приняли участие более 117 тыс. человек. На выбор было предложено почти 40 объектов в 12 муниципалитетах, еще в шести — жители определяли лучший дизайн-проект благоустройства.

Окончательные итоги голосования ещё подводят — в течение нескольких дней опубликуют.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии члены регионального штаба ОНФ просят надзорные органы проверить особенности благоустройства дворов в Канаше. В частности, внимание привлёк один из дворов по улице Репина, который превратился в «пустую площадку с кучей демонтированного оборудования».