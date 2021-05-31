Москва, , 03:54 — REGNUM Решение о покупке интернет-магазин одежды KupiVIP приняло руководство компании «Яндекс». Об этом 30 мая сообщила пресс-служба компании.

Интернет-магазин KupiVIP после покупки будет интегрирован в «Яндекс.Маркет». На первом этапе оба сервиса будут развиваться параллельно, но затем товары из KupiVIP будут появляться в «Маркете». В дальнейшем магазин будет подключён к «Яндекс Плюсу», а заказы клиенты смогут забрать в пунктах выдачи «Маркета» и постаматах.

Сделку запланировано закрыть во втором квартале текущего года после её одобрения ФАС. Предполагается, что покупка интернет-магазина позволит «Яндекс.Маркет» быстрее выйти на рынок одежды, обуви и аксессуаров, благодаря уже отлаженной системе взаимодействия с поставщиками и многолетнему опыту команды KupiVIP.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по мнению экспертов «Яндекс» является главным источником траффика для пиратских кинотеатров.

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