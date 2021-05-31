Москва, , 03:40 — REGNUM «Плохие новости» для Украины с точки зрения соотношения сил в Чёрном море сообщил российский сенатор Алексей Пушков 30 мая в своём Twitter.

Пушков пояснил, что ставка властей Украины на расширение американского влияния в Черноморском бассейне может оказаться не очень надёжной пока Россия будет сохранять своё преимущество в сфере ракетных вооружений.

Также сенатор отметил важность для Донбасса военного превосходства России в Чёрном море. По словам Пушкова, чем сильнее Россия в Чёрном море, тем безопаснее и надёжнее будущее Донбасса.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что экс-глава генерального штаба вооруженных сил Украины генерал Виктор Муженко предупредил о риске потери Киевом контроля над Черным и Азовским морями. По его словам, со стороны России до сих пор существует угроза Херсонской области, Северо-Крымскому каналу и городу Одессе, а значит, есть опасность потери для страны выхода к Азовскому и Чёрному морям.

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