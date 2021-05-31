Чэнду, Китай, , 03:33 — REGNUM Легендарные руины Саньсиндуй в провинции Сычуань на юго-западе Китая вместе с руинами Цзиньша в столице провинции городе Чэнду будут претендовать на статус Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, сообщает агентство Синьхуа.

Руины Саньсиндуй, расположенные в городе Гуанхань, считаются одной из величайших археологических находок XX века. Это место было случайно обнаружено фермером, когда он копал канаву в 1920-х годах.

В 1986 году в ямах № 1 и № 2 было обнаружено большое количество уникальных реликвий, вызвавших всеобщий интерес. В октябре 2019 года археологи обнаружили шесть новых жертвенных ям. К настоящему времени было обнаружено более 1000 значительных реликвий.

Вице-губернатор провинции Сычуань Ло Цян, заявил, что строительство Парка национального наследия Саньсиндуй и нового музея ускоряется, чтобы сделать Саньсиндуй всемирно известным туристическим направлением.