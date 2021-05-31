Пекин, , 03:28 — REGNUM Коммунистическая партия Китая установила отношения в различных формах с более чем 600 политическими партиями и организациями в более чем 160 странах и регионах мира, сообщает 30 мая агентство Синьхуа.

Тематический семинар был совместно проведен Международным отделом Центрального комитета КПК, Шанхайскими институтами международных исследований и Шанхайской федерацией ассоциаций общественных наук 29 мая.

Почти 30 приглашенных докладчиков из университетов и научно-исследовательских институтов Пекина, Шанхая, Тяньцзиня и Гуандуна выступили на семинаре, в котором приняли участие более 150 экспертов и ученых.

Участники семинара подчеркнули, что с прошлого года более 330 политических партий и организаций почти в 140 странах выразили свою поддержку КПК и борьбе Китая с COVID-19.

По данным семинара, более 240 политических партий и международных организаций политических партий в более чем 110 странах выступили вместе с КПК против политизации вопросов общественного здравоохранения.