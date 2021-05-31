Владивосток, , 03:29 — REGNUM В доме бывшего главы Владивостока Олега Гуменюка утром 31 мая начались обыски.

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Информированный источник сообщил, что силовые структуры проводят в коттедже экс-мэра и ещё по нескольким адресам следственные действия. Подробности операции не разглашаются, но при этом известно, что обыски могут быть связаны с махинациями с местами на кладбище.

«Мэры меняются, обыски продолжаются», — пишет телеграм-канал «Дерзкий Владивосток».

Как сообщало ИА REGNUM, депутаты думы Владивостока на очередном заседании 27 мая приняли решение о досрочном прекращении полномочий главы Олега Гуменюка на основании его заявления об отставке по собственному желанию.