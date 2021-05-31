Южно-Сахалинск, , 03:24 — REGNUM На Сахалине током убило мужчину, который проник в трансформаторную подстанцию для хищения металлического оборудования, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе «Сахалинэнерго».

Читайте также: За смерть подростка от удара током будут судить инженера «Орёлэнерго»

Известно, что поздней ночью 30 мая двое мужчин спилили замок трансформаторной подстанции в селе Мицулевка Анивского района. Они проникли в закрытое распределительной устройство напряжением 10 кВ. Одного из них убило электрическим током.

Как сообщало ИА REGNUM, в Орловской области перед судом предстанет главный инженер электрических сетей районного филиала ПАО «МРСК Центра» — «Орелэнерго». Он обвиняется по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ — «Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека».