Пекин, , 03:24 — REGNUM Власти завлекли 15 бродячих диких азиатских слонов едой подальше от людей в юго-западной китайской провинции Юньнань, поскольку стадо крупных млекопитающих продолжило движение на северо-запад, сообщает 30 мая агентство Синьхуа.

Местные власти заявили, что гигантские животные редко перемещаются так далеко на север от своей традиционной среды обитания. Были приняты меры предосторожности для предотвращения конфликта между людьми и слонами, поскольку слоны вполне могут забрести в населенные пункты.

Провинциальное бюро лесного хозяйства и пастбищ заявило, что приоритетом является защита безопасности как людей, так и слонов. Для сопровождения слонов были посланы полицейские. Им помогают 228 транспортных средств, четыре экскаватора и три беспилотных летательных аппарата на случай, если им потребуется дистанцировать животных от населенных пунктов.

С 1958 года в Юньнани было создано 11 национальных или региональных заповедников в тропиках общей площадью около 510 000 гектаров. Заповедники охраняют азиатских слонов, численность которых составляет около 300 особей.