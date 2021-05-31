Вашингтон, , 03:16 — REGNUM Дочь 35-го президента США Джона Кеннеди (1917−1963) Кэролин Кеннеди рассматривает в качестве одной из кандидатур на пост посла в Австралии действующий американский лидер Джозеф Байден. Об этом 31 мая сообщает новостной портал Axios.

Кэролин Кеннеди уже занимала должность посла США в Токио при второй администрации президента США Барака Обамы. Отмечается, что она хорошо разбирается в проблемах Азиатско-Тихоокеанского региона. Кроме её кандидатуры, Байден обсуждает возможность выдвижения на пост руководителя диппредставительства США в одной из стран Западной Европы Викки Кеннеди. Она является вдовой младшего брата 35-го президента США и сенатора Теда Кеннеди.

Администрация Белого дома отказалась комментировать кадровые предложения. Уточняется, что окончательный список послов США в ряде стран будет утверждён и объявлен американским лидером на предстоящей неделе.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент США Байден рассказал о результатах телефонных переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином.

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