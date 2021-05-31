Южно-Сахалинск, , 03:11 — REGNUM На Сахалине за прошедшую неделю, с 24 по 30 мая, привились от коронавируса 3523 человека, завершили вакцинацию, получив оба компонента препарата, ещё 4035 жителей островного региона, сообщает корреспондент ИА REGNUM на основании данных правительства области.

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За последние сутки вакцинировались от коронавируса 116 человек. Ещё пять сахалинцев получили вторую прививку.

За всё время массовой вакцинации от коронавируса на Сахалине привились уже 75 298 человек. Оба компонента препарата получили 64 072 жителя островного региона.

Власти области поставили задачу до сентября привить от коронавируса 180 тыс. человек. Очередь из желающих вакцинироваться от COVID-19 ежесуточно растёт: за неделю она увеличилась на 1043 человека, за сутки — на 23. На 30 мая ожидают прививки 42 973 сахалинца.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине за последние сутки выявили 14 новых случаев заражения коронавирусом (днём ранее — 26). За весь период пандемии в островном регионе инфицирование SARS-CoV-2 на 30 мая лабораторно подтвердилось у 22 990 человек.