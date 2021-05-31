Якутск, , 03:12 — REGNUM Глава Якутии Айсен Николаев продлил режим повышенной готовности для недопущения распространения коронавируса до 15 июня включительно, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе 31 мая.

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Таким образом в республике с 1 июня продлён срок приостановления работы ночных клубов (дискотек), караоке-залов и иных аналогичных объектов, развлекательных и досуговых заведений, в том числе в торгово-развлекательных центрах, комплексах, аттракционов, детских игровых комнат и детских развлекательных центров.

Сохраняются масочный режим и социальная дистанция.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Марий Эл режим повышенной готовности, действующий для предотвращения и контроля за распространением коронавируса, продлён до 5 июля.