Синин, Китай, , 03:04 — REGNUM Землетрясение магнитудой 7,4, произошедшее в провинции Цинхай на северо-западе Китая чуть более недели назад, не вызвало обрушения ледника на горе Аньи Мачен в регионе, сообщает 30 мая агентство Синьхуа.

Старший инженер бюро геологических и экологически исследований региона Дэн Сяофэй сказал, что бюро направило исследователей для проверки ледников и ледяных озер на горе после землетрясения 22 мая.

«Команда осмотрела 38 точек ледника, подверженных сходу. Никаких ледяных оползней не произошло, и никаких вторичных катастроф, таких как запруженные озера, не образовалось», — сказал Дэн.

Ледники на горе Аньи Мачен имеют большое значение для мониторинга изменения климата и экологической среды Тибетского нагорья. Обрушение ледника уже происходило на горе в 2004 и 2007 годах.

В этом месяце землетрясение, которое потрясло округ Мадё в Голог-Тибетском автономно районе провинции привело к тому, что 32 000 жителей из 26 населенных пунктах была нарушена, 18 человек получили ранения.