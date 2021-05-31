Южно-Сахалинск, , 02:58 — REGNUM На Сахалине за последние сутки выявили 14 новых случаев заражения коронавирусом (днём ранее — 26). За весь период пандемии в островном регионе инфицирование SARS-CoV-2 на 30 мая лабораторно подтвердилось у 22 990 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном правительстве.

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За сутки врачи выписали с полным выздоровлением ещё 11 сахалинцев. За всё время успешно справились с COVID-19 22 542 человека. Ещё 395 носителей коронавируса лечатся в инфекционных госпиталях или на дому.

Жертвами COVID-19 на Сахалине стали 53 человека. Последний смертельный случай пациента с коронавирусом был зарегистрирован в области 28 мая.

Как сообщало ИА REGNUM, министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко заявил, что участие как можно больше числа граждан России в вакцинации от коронавируса SARS-CoV-2 очень важно для создания коллективного иммунитета и победы над пандемией в стране. Об этом Мурашко заявил в интервью телепрограмме «Москва. Кремль. Путина» на телеканале «Россия 1».