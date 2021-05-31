Анадырь, , 03:01 — REGNUM В рамках проекта «Чистые берега Евразии» 5 июня представители региональной общественной организации коренных малочисленных народов Чукотки, жители Анадыря и села Тавайваам выйдут на уборку береговой линии, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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5 июня в России отмечается Всемирный день окружающей среды. В этот день Минприроды РФ совместно с программой ООН по окружающей среде и Международной Ассоциацией Озерных Регионов проведут ряд мероприятий. Акция начнется на побережье Дальнего Востока России и завершится на берегах Женевского озера в Швейцарии.

Проект «Чистые берега Евразии» реализуется с 2016 года, направлен на формирование экологической культуры и бережного отношения к водным объектам как у жителей России, так и у граждан других стран Евразийского континента.

Фотоматериалы по результатам проведенных экологических акаций Международная Ассоциация Озерных Регионов опубликует на своём официальном сайте, а также на ресурсах ООН.

Как сообщало ИА REGNUM, из резервного фонда правительства России выделяются 359 млн рублей на предупреждение загрязнения Байкала. На эти деньги будут осуществлены работы по снижению уровня надшламовых вод в картах-накопителях полигонов «Солзанский» и «Бабхинский» Байкальского целлюлозно-бумажного комбината.