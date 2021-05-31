Мехико, , 02:42 — REGNUM Разбор завалов на месте обрушения метромоста был окончательно завершён на юге Мексики. Об этом 30 мая сообщила пресс-служба управления по чрезвычайным ситуациям в Twitter.

Обрушение метромоста произошло поздно вечером 3 мая, в момент, когда по мосту следовал состав с пассажирами. В результате ЧП погибли 26 человек, десятки получили травмы. До настоящего времени в больнице остаются девять пострадавших. К расчистке места происшествия были привлечены десятки людей и несколько единиц спецтехники.

Обрушившиеся части структуры метромоста были вывезены на склад для дальнейшего исследования. К расследованию причин и обстоятельств, приведших к трагедии, были привлечены иностранные эксперты. По предварительным данным, метромост проходил полную проверку в 2019 году и дополнительную в 2020 году, никаких серьёзных дефектов выявлено не было.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что правительство Мексики установило размер выплат семьям погибших при обрушении метромоста.

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