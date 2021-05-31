Теннеси, , 02:10 — REGNUM Американский актер Джозеф Лара, наиболее известный по главной роли в телесериале «Тарзан: история приключений» (Tarzan: The Epic Adventures, 1996−2000), погиб в авиакатастрофе в штате Теннесси. Об этом 30 мая сообщила пресс-служба администрации округа Резерфорд.

Легкомоторный самолёт самолет Cessna C501 потерпел крушение на севере штата Теннесси. Самолёт, на борту которого находилось семь человек, упал в озеро. В числе погибших был Лара и его супруга Гвен Шамблин, врач-диетолог.

Самолёт вылетел из города Нэшвилл в город Палм-бич в штате Флорида. Воздушное судно потерпело крушение вскоре после взлёта. Все, находившиеся на борту самолёта, были признаны погибшими.

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