Бамако, , 01:44 — REGNUM Решение о приостановке членства Мали в связи с политическим кризисом в стране приняло по итогам экстренного саммита экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС), Об этом 30 мая сообщает Agence France-Presse (AFP).

Экстренный саммит лидеров стран ЭКОВАС состоялся 30 мая в столице Ганы, городе Аккра. Он был посвящён политическому кризису в Мали, который возник после захвата военными 24 мая власти в стране. Были арестованы президент Ба Ндао и премьер-министра Моктара Уана, которые через двое суток объявили о своём уходе с занимаемых постов. По решению Конституционного суда Мали, временным главой государства стал вице-президент полковник Ассими Гоита.

Лидеры стран-членов ЭКОВАС после долгой дискуссии пришли к решению о приостановке членства Мали в институтах организации. Кроме того, в ЭКОВАС призвали к немедленному назначению временного премьер-министра страны с целью вернуть в Мали гражданское правление.

Это уже вторые переговоры ЭКОВАС с военными за последние девять месяцев с целью возврата гражданского правления в стране. Первый раз санкции против военных, захвативших в стране власть, были введены ЭКОВАС в августе 2020 года. Отмена санкций произошла после избрания гражданского главы государства и создания кабинета министров. Президентом страны был избран экс-глава министерства обороны Ба Ндао, вице-президентом стал лидер военного переворота Ассими Гоита.

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