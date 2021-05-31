Екатеринбург, , 01:08 — REGNUM Взлёт во время разгона прервал самолёт, направлявшийся в Сочи в связи со срабатыванием системы оповещения о столкновении в аэропорту Екатеринбурга. Об этом 30 мая сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

Воздушное судно А-320 авиакомпании «Аэрофлот», направлявшееся из Екатеринбурга в Сочи со 124 пассажирами на борту было вынуждено прервать взлёт во время разгона из-за срабатывания системы оповещения о столкновении. Пострадавших в результате инцидента нет.

Свердловская транспортная прокуратура инициировала проверку исполнения законодательства о безопасности полётов. В настоящее время самолёт готовится к вылету в пункт назначения.

Ранее ИА REGNUM сообщало о двух пострадавших в результате крушения мотопараплана в Свердловской области.

Читайте ранее в этом сюжете: На Урале разбился мотопараплан