Париж, , 00:54 — REGNUM Франция 7 июня отправит в США вторую статую Свободы. Ее прибытие запланировано на 4 июля, она будет находиться в течение 10 лет в садах французского посольства в Вашингтоне. Об этом 30 мая сообщает BFMTV.

Вторая Статуя Свободы будет высотой в 2 метра 83 сантиметра и оправится из Гавра 7 июня, на следующий день после годовщины высадки в Нормандии в 1944 году. Данная инициатива призвана укрепить франко-американскую дружбу.

«Мы хотели возобновить франко-американскую историю. Эта статуя — спаренный символ свободы и гостеприимств», — объяснил посол Франции в США Филипп Этьен.

Статуя прибудет в Нью-Йорк 4-го июля в День Независимости США и первое время будет выставлена на острове Эллис, где располагается Национальный музей иммиграции. Затем она отправится в Вашингтон и в течение десяти лет будет находиться в саду французского посольства.

Идея отправить в США вторую статую Свободы возникла в 2019 на встрече между Филиппом Этьеном и генеральным директором национальной консерватории искусств и ремесел во Франции Оливье Бароном.

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