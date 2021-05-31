Анкара, , 00:48 — REGNUM Лидер организованной преступной группировки Седат Пекер опубликовал восьмую часть из серии его видеороликов на Youtube под названием «Проросшие во время бурь ростки не сломать ветром». В своем восьмом видео он заявил, что президент Эрдоган знал о деятельности многих организаций, и рассказал, где находится министр-зять Берат Албайрак, который пропал с радаров после увольнения с должности.

Пекер заявил: «Жаль, что Тайип Эрдоган не вмешался в ход событий и не разрешил вопросы. Жаль, что он не вмешался, в то время как было столько данных, столько документов, столько показаний. Однако почему-то он предпочел верить им, а не этим показаниям, не мне. Он предпочел скрыть правду. Так что сегодня и в следующем видео мы поговорим на связанные с ним темы. Ни больше, ни меньше…».

В восьмом видеоролике Седат Пекер сделал много признаний, которые поставят в затруднительное положение правительство ПСР на международной арене: «В фурах, направленных от моего имени, переправлялись тонны оружия джихадистам Аль-Нусры, сирийскому ответвлению Аль-Каиды. Отправлял не я, а созданная правительством САДАТ». Он рассказал также о военной помощи Азербайджану и Катару взамен на деньги, переведенные на банковские счета определенных лиц, а также об использовании правительством палестинского вопроса как пустого героизма для подъема национального самосознания людей…

Седат Пекер, добавляющий все новые аргументы в видероликах, каждый выпуск из которых набрал 8−10 миллионов просмотров, заявил, что если не будут приняты во внимание его заявления, то ответственные заломят себе руки:

@sedat_peker: Дорогие братья, если уж мы сказали, что заломим им руки, то заломим. Наше слово — дело чести. В предыдущем своем твите я так сказал из вежливости. Всемогущий Аллах, не заставь краснеть преданных воинов родины, тех, кто пожертвовал собой, и безумцев этой страны.

Эти заявления, комментируемые экспертами как «заломившие руки Эрдогана», стали основной повесткой дня в социальных сетях.

Джан Дюндар, главный редактор газеты Cumhuriyet, арестованный с конфискацией имущества за освещение новости о фурах, направленных Национальной разведывательной организацией (MİT) в Сирию, опубликовал следующие комментарии:

@Candındaradasi: Для Тайипа Эрдогана начинается неделя без сна. Я же буду спать спокойнее, чем когда-либо прежде. В конечном итоге, мы вернемся на родину невиновными… а как же вы? Вы предстанете перед судом, клянусь, предстанете перед судом.

@Candundaradasi: Наша новость подтвердилась из первых уст. Очень жаль, что расплачиваются за это прокуроры и судьи, задержавшие фуры MİT. 29 мая 2015 года, ровно в этот же день 6 лет назад мы сообщили, что эти фуры направляются не туркменам, как вы заявляли, а джихадистским группировкам в Сирии.

@Candundaradasi: Все, о чем они нам говорили, оказалось ложью. Они сказали, что это оружие направляется нашим туркменским братьям. Сейчас же Седат Пекер заявил, что к фурам, отправленным им туркменам, САДАТ добавила свои фуры и что через него они направили Аль-Нусре оружие.

@Candundaradasi: Что мы только не пережили из-за того, что мы написали об этом. Нас допрашивали, судили, посадили в тюрьму, в нас стреляли, нас разлучили с семьями. Нам пришлось бежать из страны. У нас изъяли все имущество. У меня не осталось ни родины, ни имущества. Еще чуть-чуть и они отправили бы меня на казнь.

Лютфю Афьон публикует комментарий в поддержку этого:

@Clairdelunexql: Заявления Седата Пекера, награжденного ПСР знаком отличия как успешный бизнесмен, оправдали Джана Дюндара. Он заявил, что фуры MIT направлялись не туркменам, а Аль-Нусре. То же самое заявил и Тугрул Тюркеш, депутат от ПСР, но против него не было предпринято никаких действий.

DW Türkçe опубликовало восьмое видео со следующими пояснениями:

@dw_turkce: В своем последнем видео Седат Пекер заявил, что «Эти дела не решаются выкриками на выходе из мечети. Мы можем собрать деньги на 10 беспилотников SİHA», а также что высказывания по Палестине состоят из «героизма». Пекер сообщил, что «САДАТ через меня направляла Аль-Нусре оружие».

Журналист и писатель Тарык Торос заявил, что это видео потрясет правительство:

@TarikToros: Влиятельные лица из правительства приступили к действиям против Пекера :) После выхода его видеороликов началась паника. Их тролли и подконтрольные им группы сконцентрировались на «несоответствиях» Пекера ;)

Пользователь с ником Чеби публикует комментарий в поддержку этого сообщения:

@fadimemtr: «Вопрос Палестины, чтобы оказать давление на народ, религия выходит из-под контроля, государство выходит из-под контроля, проблема стабильности страны. Бессмысленно снимать фильм, основанный на лжи! Подобная ложь также имела место во время переворота 15 июля. Скоро и об этом станет известно. Где же прокуроры? Эй, оппозиционные партии, где же вы?»

Журналист и писатель Адем Явуз Арслан обращает внимание на следующий момент:

@ademyarslan: «Дорогие друзья, не выходите на улицы, не заводитесь, не поддавайтесь на провокации». Отчего-то Пекер несколько раз делает на этом акцент. Очень странно!