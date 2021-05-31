Москва, , 09:20 — REGNUM В честь Дня защиты детей 1 июня учреждения культуры Москвы подготовили специальную праздничную программу. Об этом 31 мая сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Для детей и их родителей подготовили показы популярных мультфильмов, мастер-классы, выставки, квесты, викторины, спектакли и познавательный марафон. Мероприятия пройдут как онлайн, так и в очном формате.

«Программу к празднику готовят культурные центры, парки, музеи, библиотеки. Запланировано больше 40 творческих и познавательных событий. Основная их часть намечена на 1 июня», — сказала Сергунина.

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