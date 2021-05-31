Абуджа, , 00:38 — REGNUM Около 200 учащихся школы похитили вооружённые злоумышленники в нигерийском штате Нигер. Об этом 30 мая сообщает газета Punch.

Нападение на школу в городе Тегина произошло днём 30 мая. Отмечается, что боевики открыли стрельбу из огнестрельного оружия, были ранен два человека. Оба пострадавших были госпитализированы, один из них позднее скончался, состояние второго оценивается как крайне тяжёлое.

Власти штата подтвердили нападение на школьников, однако не смогли уточнить число похищенных детей. Стоит отметить, это далеко не первое похищение детей в Нигерии. Обычно людей в стране похищают с целью выкупа.

Ранее ИА REGNUM сообщало о похищении неизвестными в Нигере около 300 школьниц, учениц государственной школы-интерната в городе Джангебе.

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