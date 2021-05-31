Москва, , 00:17 — REGNUM 30 мая британское издание The Sun опубликовало в своем Twitter-аккаунте топ-10 самых красивых эмблем футбольных клубов мира. В десятку вошла эмблема московского ЦСКА.

Топ-10 эмблем по версии The Sun:

1. «Раджа Касабланка» из Марокко — 3,5 миллиона голосов.

2. «Аль-Ахли» из Египта — 3 миллиона голосов.

3. «Флуминенсе» из Бразилии — 169,2 тысячи голосов.

4. «Реал» из Испании — 134,2 тысячи голосов.

5. «Фенербахче» из Турции — 76,4 тысячи голосов.

6. «Ливерпуль» из Англии — 75,9 тысячи голосов.

7. «Барселона» из Испании — 74,9 тысячи голосов.

8. «Коло Коло» из Чили — 66,8 тысячи голосов.

9. ЦСКА из России — 42,9 тысячи голосов.

10. «Бешикташ» из Турции — 34,4 тысячи голосов.

В прошедшем сезоне московский ЦСКА, набрав 50 очков, занял шестую позицию в турнирной таблице Тинькофф Российской Премьер-лиги. Впервые за двадцать лет «красно-синие» остались без еврокубков.