Лиссабон, , 00:05 — REGNUM 23-летний бразильский полузащитник португальской «Бенфики» Педриньо попал в сферу трансферных интересов донецкого «Шахтера». Об этом 30 мая сообщили на портале transfermarkt.

Атакующий полузащитник провел далеко не лучший сезон в карьере, сыграв лишь в 19-ти матчах португальской Примейры лиги. При этом футболист не отметился результативными передачами. Плохая игра Педриньо — одна из причин провала «Бенфики» в борьбе за чемпионство. «Бенфика», набрав 76 очков, заняла лишь третье место в турнирной таблице Примейры лиги.

Педриньо перешел в «Бенфику» 3 августа 2020 года из «Коринтианса» за 18 миллионов евро. На данный момент портал transfermarkt оценивает бразильца в 15 миллионов евро. Соглашение футболиста с португальским клубом рассчитано до конца сезона 2024/25.

Ранее сообщалось, что московский «Спартак» заинтересован в подписании 27-летнего бразильского экс-полузащитника «Ювентуса» Габриэла, выступающего за «Бенфику».