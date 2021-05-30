Москва, , 23:58 — REGNUM Популярный блогер и модель Маша Миногарова стала гостем нового выпуска YouTube-шоу Ирины Шихман «А поговорить?». Запись её интервью попала в тренды видеохостинга 30 мая.

За несколько часов ролик посмотрели более 380 тыс. человек. Зрители оценили героиню последнего выпуска.

«Маша Миногарова — восторг, краш миллионов и лучшее олицетворение миллениалов», — считает пользователь Nastya Don.

«Мое уважение и симпатии героине. Главный вывод из этого интервью — будьте собой!» — подытожила Оксана Ломовцева.

«Не знала эту девушку, и изначально даже смотреть не хотела, но начала и затянуло. Маша красотка, живая, честная, супер!» — прокомментировала Ирина Дмитриева.

«Я не знаю Машу, 100% случайно начал смотреть это интервью и в шоке, какая она открытая, честная, стильная и красивая», — написал Иван Сметанников.

Добавим, что в выпуске Маша Миногарова рассказала о том, как пришла в модельный бизнес, проблемах со здоровьем и личной жизни. Блогер также поделилась трагичными историями о смерти близких друзей из-за COVID-19.

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