Минск, 30 мая 2021, 23:48 — REGNUM Пилоты самолета авиакомпании Ryanair могли посадить лайнер в Вильнюсе, но сами решили лететь в Минск, заявил глава МИД Белоруссии Владимир Макей.
Глава МИД Белоруссии опроверг версии о том, что письмо с угрозой пришло позже, чем диспетчеры предупредили об этом экипаж, а также о том, что посадить самолет в Минске пилотов принудил истребитель ВВС Белоруссии.
Следите за развитием событий в трансляции: «Скандал с задержанием основателя Nexta Романа Протасевича и его последствия»
Как сообщало ИА REGNUM, 23 мая самолёт авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс, совершил вынужденную посадку в аэропорту Минска в связи с угрозой взрыва на борту, якобы поступившей от палестинского исламистского движения ХАМАС. После приземления самолёта в Минске были задержаны находившиеся на его борту белорусский оппозиционер Роман Протасевич и гражданка России Софья Сапега.