Минск, , 23:48 — REGNUM Пилоты самолета авиакомпании Ryanair могли посадить лайнер в Вильнюсе, но сами решили лететь в Минск, заявил глава МИД Белоруссии Владимир Макей.

«Если бы экипаж принял решение о посадке в Вильнюсе, он мог бы спокойно пересечь границу и приземлиться в Вильнюсе, — сказал Макей в интервью « Коммерсанту ». — Но он принял иное решение, и после этого был поднят в воздух для сопровождения истребитель».

Глава МИД Белоруссии опроверг версии о том, что письмо с угрозой пришло позже, чем диспетчеры предупредили об этом экипаж, а также о том, что посадить самолет в Минске пилотов принудил истребитель ВВС Белоруссии.

Следите за развитием событий в трансляции: «Скандал с задержанием основателя Nexta Романа Протасевича и его последствия»

Как сообщало ИА REGNUM, 23 мая самолёт авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс, совершил вынужденную посадку в аэропорту Минска в связи с угрозой взрыва на борту, якобы поступившей от палестинского исламистского движения ХАМАС. После приземления самолёта в Минске были задержаны находившиеся на его борту белорусский оппозиционер Роман Протасевич и гражданка России Софья Сапега.