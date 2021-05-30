Абуджа, , 23:47 — REGNUM На западе Нигерии группа неизвестных совершила нападение на школу-интернат. Об этом сообщила нигерийская газета Vanguard со ссылкой на свои источники.

По их словам, инцидент произошел в воскресенье, 30 мая, в городе Тегина, штат Нигер. По последним данным, злоумышленники похитили 200 учеников.

В настоящее время ведутся поиски боевиков.

Как передавало ИА REGNUM, 20 мая в штате Кадуна на северо-западе Нигерии группа вооруженных неизвестных напала на деревню.

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