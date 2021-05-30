Москва, , 23:49 — REGNUM Популярный блогер Маша Миногарова дала интервью для YouTube-канала Ирины Шихман. Запись доступна с 30 мая на канале «А поговорить?».

В интервью Маша Миногарова рассказала о модельном бизнесе, личной жизни и своих планах. Блогер призналась, что пока не готова завести детей.

Миногарова объяснила, что недавно перенесла операцию по удалению щитовидной железы, поэтому ближайшее время ей нельзя беременеть. «Когда мне сказали, что мне нельзя беременеть в течение пяти лет, я даже обрадовалась! У меня же теперь есть справка, что мне нельзя», — шутя призналась блогер.

ИА REGNUM напоминает, что Маша Миногарова — российская модель, блогер и телеведущая. В 2018 году она создала хештег #явышеэтого, который в скором времени стал символом протеста высоких девушек против дискриминации из-за роста.

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